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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ziyaretler

Türkiye Futbol Antrenörleri (TÜFAD) Afyonkarahisar Şube üyelerinden oluşan heyet Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

27.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:40Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ziyaretler
Antrenörleri (TÜFAD) Afyonkarahisar Şube üyelerinden oluşan heyet Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Şube Başkanı Mustafa Keser, Yönetim Kurulu Üyeleri Efraim Zengin, Ali Güneş ve Bünyamin Kılıç yapmış oldukları ziyarette spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Çöl'e teşekkür ederek, milli takım formasını hediye etti.
Gerek ilde gerekse ilçelerde gösterilen sportif başarıların ardında idarecilerin olduğunu ifade eden Mustafa Keser, son yıllarda Sandıklı ilçesinin adını katıldığı değişik spor kategorilerinde aldığı başarılarla duyurduğuna dikkat çekerek, Başkan Mustafa Çöl'ü spor kamuoyu olarak takdir ettiklerini ve alınan başarılı sonuçlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Çöl de konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Mustafa Çöl, Sandıklı, Türkiye, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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