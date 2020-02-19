Haberler » Güncel » Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ziyaretler - Haber

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ziyaretler

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ve Salar Belediye Başkanı Cengiz Taşpınar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

19.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:54Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ziyaretler
Belediye Başkanı Nihat Sarı ve Salar Belediye Başkanı Cengiz Taşpınar, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunan konuk başkanlar, ikili ilişkilerinin her zaman iyi olduğu Sandıklı Belediyesi'ni ziyaret etmekten her zaman büyük bir keyif aldıklarının belirterek, ilçe sakinlerine başkanın şahsında selamlarını iletti.
Başkan Mustafa Çöl de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ziyaretin akabinde Başkan Mustafa Çöl'e günün anısına hediye verdi.

Mustafa Çöl, Nihat Sarı, Sandıklı, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 14:44:41