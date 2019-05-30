Sandıklı Belediyesi her gün 4 bin 500 kişiye iftar yemeği çıkarıyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye bünyesine yeni kazandırılan tesislerde özel aşçılar tarafından her gün 4 bin 500 kişiye iftar yemeği hazırlanıyor.Sandıklı Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca mahalle iftarları, iftar çadırı ve ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere 4 bin 500 kişiye günlük iftar yemeği ulaştırılıyor.Sabahın erken saatlerinde Hüdai kaplıcalarında bulunan belediye bünyesine kazandırılan sosyal tesislerinde 10 saatlik bir çalışmayla hazırlanan iftar yemekleri iftar saatinde vatandaşlarla buluşturuluyor.Sosyal tesislerde hazırlanan iftar yemeği hazırlıklarını yerinde inceleyen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şunları kaydetti:"Belediyemizin görünmez kahramanları olan çok kıymetli aşçılarımız ile beraberiz. Onlar bizleri en güzel yemekleri ve en güzel lezzetleri ile sofralarda buluşturdular. Canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bizler hem iftar çadırımızda, hemde iftar çadırımıza gelemeyen vatandaşlarımıza da evlere yemek ikramında bulunuyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 365 gün evlere bir fiil yemek hizmeti veren bir belediyeyiz. Yaklaşık 4,5- 5 yıldır bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Onların duası ve bereketi ile Sandıklı belediyemizde hizmetlerimiz fazlası ile oluşmaya başladı. 13 mahallemizde ayrı ayrı tüm hemşehrimiz ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geliyoruz. Mahalle iftarlarımızı tamamladık. Ramazanın bereketini, huzurunu, kardeşliğini, birliğini beraberliğini onlarla birlikte yaşıyor ve aynı duaya amin diyoruz."