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Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor

Sandıklı Belediyesi iştiraki olan SANJET A.Ş Çiçekçilik tarafından jeo termal serada üretilen mevsimlik çiçekler, ilçede bulunan kamu kurumlarına hediye ediliyor.

11.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:42Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor
Belediyesi iştiraki olan SANJET A.Ş Çiçekçilik tarafından jeo termal serada üretilen mevsimlik çiçekler, ilçede bulunan kamu kurumlarına hediye ediliyor.

Çiçekler, Başkan Mustafa Çöl'ün talimatı ile Sandıklı Belediyesi personelleri tarafından ilçede buluna sağlık ocaklarına, Devlet Hastanesine, Emniyet Müdürlüğüne, Komutanlığına, Bölge Trafik Müdürlüğüne ve diğer kurumlara hediye edildi.

Çiçek dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getiren kurum temsilcileri, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e yaptıkları jestten dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Çöl, Jandarma, Sandıklı, Güncel

Kaynak: İHA

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