Sandıklı Belediyesi'nden anlamlı kutlama
Sandıklı Belediyesi'nden anlamlı kutlama İstiklal Marşı'nın her kıtasını her biriminden bir personelin okuduğu anma videosu hazırlandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Belediye tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.
12.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:30
Sandıklı Belediyesi'nden anlamlı kutlamaİstiklal Marşı'nın her kıtasını her biriminden bir personelin okuduğu anma videosu hazırlandı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Belediye tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü anısına bir video hazırlandı. İlçede büyük beğeni toplayan videoda Sandıklı Belediyesi ve birimlerinde bulunan çalışanlar tarafından İstiklal Marşı'nın kıtalarını her birimden bir personelin okuması ve bunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından video haline getirilmesi vatandaşlar tarafından takdir topladı.Personelin duyarlı davranışından dolayı tebrik eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türk Milletinin bağımsızlık destanı olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünü kutladı. Başkan Çöl, " Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlığa yakından tanıklık eden ve bu zaferi İstiklal Marşı'na nakşeden Mehmet Akif Ersoy, vatanını en iyi şekilde anlatan ve yeri doldurulamayan bir kalem olarak adını tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, kabulünden sonrada yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıldönümünü ve milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Belediye tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü anısına bir video hazırlandı. İlçede büyük beğeni toplayan videoda Sandıklı Belediyesi ve birimlerinde bulunan çalışanlar tarafından İstiklal Marşı'nın kıtalarını her birimden bir personelin okuması ve bunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından video haline getirilmesi vatandaşlar tarafından takdir topladı.Personelin duyarlı davranışından dolayı tebrik eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türk Milletinin bağımsızlık destanı olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünü kutladı. Başkan Çöl, " Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlığa yakından tanıklık eden ve bu zaferi İstiklal Marşı'na nakşeden Mehmet Akif Ersoy, vatanını en iyi şekilde anlatan ve yeri doldurulamayan bir kalem olarak adını tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, kabulünden sonrada yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıldönümünü ve milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sandıklı Belediyesi'nden anlamlı kutlama
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Sandıklı, Afyon, Yerel
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