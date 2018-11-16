Sandıklı Belediyesi'nin Mobil Uygulaması Güncellendi

Yazılımı Sandıklı
Belediyesi'ne ait olan Sandıklı Belediyesi Mobil Uygulaması vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda kendisini güncelleyerek hizmet verdiği alanları genişletmeye devam ediyor.
Tamamen Sandıklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede; günlük haberler, duyurular, cenaze ilanları, belediye başkanı ve meclis üyeleri ile bilgiler, nöbetçi eczaneler, anket, sandıklı ile ilgili bilgiler, istek ve şikayet hattı, ulaşım araçları anlık konum bilgileri, iletişim ve hava durumu gibi bilgiler yer alıyor.
Mobil uygulamada en son yapılan güncelleme ile Sandıklı Belediyesi tarafından Afyonkarahisar
'a giden araçların anlık bilgileri de programdaki yerini almış durumda. Sandıklı-Afyonkarahisar arasında Belediye araçlarını kullanan vatandaşlar programı indirmeleri halinde araçların anlık durumlarını hangi durağa yaklaşmakta olduğunu saniye saniye görebiliyor. - AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar,Sandıklı