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Sandıklı Belediyesi tek kullanımlık maske üretimine başladı

Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahada görev yapan personelleri için tek kullanımlık maske üretimine başladı.

28.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:42
Sandıklı Belediyesi tek kullanımlık maske üretimine başladı
Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahada görev yapan personelleri için tek kullanımlık maske üretimine başladı.
Belediyenin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce, Hüdai Kaplıcalarındaki dikimhanesinde tek kullanımlık maske üretiliyor.
Birim Müdürü Mustafa Nacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyelerinin dünyada pandemi ilan edilen koronavirüsten personellerinin korunması için gereken önlemleri aldıklarını söyledi.
Dikimhanelerinde tek kullanımlık maske üretimine başladıklarını dile getiren Nacak, şunları kaydetti:
"Çalışan personellerimizin ve ilçede kalan misafirlerimizin korunması amacıyla tek kullanımlık strilizasyonu tamamlanmış maske imalatına başladık. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bunları üreterek de her zaman yanında olacağız."
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de ilçede koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini belirterek üretimi yapılan maskelerin öncelikli olarak personele dağıtılacağını vurguladı.
Üretimin ilerleyen süreçte de devam edeceğine işaret eden Çöl, şöyle devam etti:
"Maskeleri daha sonrasında ihtiyaç halinde tüm Sandıklı'mızdan başlamak kaydıyla ülkemizin her yerine göndermeyi hedefliyoruz. Bu vesile ile bu çalışmada emeği geçen, bu çalışmayı organize eden kıymetli personellerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler sizin için çalışıyoruz, sizlerde bizim için evde kalın."
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Kaynak: AA

Etiketler: Sandıklı, Güncel

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