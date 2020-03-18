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Sandıklı'da 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü törenleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü törenleri yapıldıSandıklı Hükümet konağı önünde yapılan ilk törene Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Garnizon komutanı Personel Asteğmen Mehmet Yurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler,...

18.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:14
Sandıklı'da 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü törenleri
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü törenleri yapıldı

Sandıklı Hükümet konağı önünde yapılan ilk törene Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Garnizon komutanı Personel Asteğmen Mehmet Yurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf AkIın katıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından şehir kabristanında bulunan şehitlikte Mevlid-i Şerif kıraat edilerek dua edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir açıklama yapan Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl; "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Anma Programı dolayısıyla anma heyetimiz ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Şehir Mezarlığında bulunan şehitliğe giderek dualarımızı ettik. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun inşallah." dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, Sandıklı, Afyon, Güncel

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