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Sandıklı'da asayiş ve trafik denetimleri

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede yürütülen sigara, asayiş ve trafik denetimlerine katıldı.

29.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:00Sandıklı'da asayiş ve trafik denetimleri
Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede yürütülen sigara, asayiş ve trafik denetimlerine katıldı.

Kaymakam Tortop, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar ile ilçede devam eden denetimlere katıldı.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen sigara denetimleri kapsamında ilçedeki bir çok işyeri ziyaret edildi.
Denetimlerin ardından açıklama yapan Tortop, "4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine dair kanunun amacı, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktadır." dedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik denetimlerine de katılan Kaymakam Eflatun Can Tortop, sürücülerle sohbet ederek trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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