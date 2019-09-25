Haberler » Güncel » Haber

Sandıklı'da aşure etkinliği

Sandıklı ilçesinde Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

25.09.2019 10:42Sandıklı'da aşure etkinliği
Sandıklı ilçesinde Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliğinde, öğretmen ve öğrenciler tarafından muharrem ayı sebebiyle hazırlanan aşureler gelen vatandaşlara ikram edildi.
Okul Müdürü Osman Gönülseven burada yaptığı açıklamada,"Muharrem ayı, kardeşlik, birlik ve dayanışma günleridir. Bu ayı dolu dolu geçirmek ve anlamak, Allah'a ve ahiret gününe inanan bütün toplumlar için bir gelenektir. Aşure ikramında büyük emekleri olan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.
Etkinliğe İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Gönülseven, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Lisesi, Okul Müdürü, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:31 Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Şehir Kütüphanesi, yıl sonunda açılacak"
12:31 KAYMEK'ten eğitim semineri
12:30 Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda
12:30 FİSKOBİRLİK 9 bin ton fındık aldı
12:30 Chp'li özkoç yargı paketinin sunulacağı ilk yer tbmm'dir
12:30 Çamurdan yaptığı tandırları yurtiçi ve yurt dışına gönderiyor
12:30 Hırsızlık şüphelisi kardeşlerden çekim tepkisi