Menü
Haberler ›› Güncel ››Sandıklı'da 'Bağımlıkla mücadele' semineri - Güncel

Sandıklı'da "Bağımlıkla mücadele" semineri

AK Parti Sandıklı İlçe Kadın Kolları tarafından "Bağımlıkla mücadele" semineri düzenlendi.

09.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:10
Sandıklı'da
AK Parti Sandıklı İlçe Kadın Kolları tarafından "Bağımlıkla mücadele" semineri düzenlendi.
Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı salonunda düzenlenen seminerde, Uzman Eğitmen Arzu Görsu tarafından bağımlılığın çesitleri, günümüzdeki bağımlılık örneklerini katılımcılara aktardı.

Görsü, "Bağımlılık sadece kişinin kendisine değil çevresinde bulunan insanlara da zarar verdiğinden kişi bağımlılığından kurtulmak için mücadele etmeli ve bizlerde o kişiye destek olmalıyız. Bu olumsuzluklar karşısında hem toplumsal hem de bireysel olarak bağımlılıkla mücadele büyük bir zorunluluktur. Bizler, devletimizle, milletimizle hep birlikte üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum için bağımlılıkla mücadele şart." dedi.

AK Parti Sandıklı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Ulusoy ise ailenin önemine dikkat çekerek bağımlılıkla yapılan mücadelenin ilk adımının aile içinde verilen eğitim ve ilgi ile başladığını vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler : AK Parti, Sandıklı, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı