Sandıklı'da "Bağımlılık ile Mücadele" Toplantısı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Bağımlılık ile Mücadele" toplantısı yapıldı.Kaymakamlık binasında düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Yapılan sunumda kurumlarımızın uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Geleceğimizi teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu uyuşturucu illetine karşı mutlaka eğitmemiz gerekiyor. Bundan sonra da gençlerimizin ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.Toplantı sonunda daire müdürleri, bağımlılıkla mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu.Proğrama Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal ile ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri katıldı.