Haberler» Güncel» Haber

Sandıklı'da belediyenin standına yoğun ilgi

Sandıklı Belediyesi tarafından vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini toplamak için kurduğu stant yoğun ilgi görüyor.

31.07.2019 16:11 Sandıklı'da belediyenin standına yoğun ilgi
Sandıklı Belediyesi tarafından vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini toplamak için kurduğu stant yoğun ilgi görüyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan stant ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Vatandaşlarımızın düşünceleri bizler için çok önemli. Sandıklı'mızda yaşayan vatandaşların yanında ilçemizdeki değişimi ilk fark eden kişilerin başında gurbetçilerimiz geliyor. İzin zamanları ilçemize gelen gurbetçilerimiz dışarıdan gözlemledikleri duygu, düşünce, istek ve dileklerini burada oluşturduğumuz stantta dile getirme fırsatı buluyor. Ağustos ayının sonunda elimizde bulunan verileri tek tek inceleyerek bir yol haritası hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan ağustos ayına kadar açık kalacak standa gelerek ankete katılanlar arasında yapılacak çekilişte katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:22   Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi
00:19   Zarif'ten ABD'ye "yaptırımların bir etkisi yok" açıklaması
00:19   KONYA Otomobilin kaputundan cephanelik çıktı
00:17   Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de salgın uyarısı
00:16   Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor
00:10   Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi
00:05   10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı