Sandıklı'da Bilardo Turnuvası

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:06



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:06

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bilardo turnuvası düzenlendi.Çakır Mahallesi'nde bulunan bir bilardo salonunda bu yıl 4'üncüsü düzenlenen bölge turnuvasına Antalya, Isparta, Burdur, Uşak, Manisa ve Afyonkarahisar'dan 32 sporcu katıldı.Turnuvada Isparta bölgesinden İbrahim Altuntaşlar birinci, Manisa Bölgesi'nden Mustafa Yıldız ikinci oldu. Afyonkarahisar'dan Ahmet Özaydın ise üçüncü oldu.Dereceye giren sporculara para ödülü verildi.