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Sandıklı'da boyu iki metreyi geçen organik kabaklar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yöreye özgü olarak yetişen ve boyları 2 metreyi aşan ve ağırlığı ise 4-5 kilogram arasında olan aşan 'ekşili kabaklar' satışa çıktı.

23.08.2019 11:48 Sandıklı'da boyu iki metreyi geçen organik kabaklar
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yöreye özgü olarak yetişen ve boyları 2 metreyi aşan ve ağırlığı ise 4-5 kilogram arasında olan aşan 'ekşili kabaklar' satışa çıktı.

Sandıklı'nın ekşili kabaklar boyları, kiloları ve lezzeti ile ilgi çekiyor. Kabakları yetiştiren Şener Özkeskin, bu kabakların yöreye özgü çok sayıda yemekte kullanıldığını ve lezzeti ile çok rağbet gördüğünü anlattı. Özkeskin, "Emekli devlet memuruyum. Bu organik kabakları kendi bahçemde yetiştiriyorum. Sadece koyun gübresi kullanıyorum. Bu kabakların boyları 2 buçuk metreye yakın uzayabilir. Ağırlıkları ise 4-5 kilogram arasındadır. Yöremizde ekşili kabak denen bu kabakların dolması ve çok sayıda yemeği olur. Haşlamalı ekmeği altına üstüne yaparsınız sarımsaklı yoğurt ile çok güzel olur. Kalın bağırsağın dostudur bu kabaklar" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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