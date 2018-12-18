Sandıklı'da "Çocuklar Üşümesin" Projesi

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde faaliyet gösteren Gönüllü Hanımlar Derneği, "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında köyde yaşayan çocuklara bot ve mont hediye etti.
İlçede 44 gönüllü kadın üye tarafından hayata geçirilen "Çocuklar üşümesin" projesi kapsamında, Dodurga
, Kozvan, Hırka, Koçhisar, Sorkun
, Ballık
, Bekteş ve Çiğiltepe köylerinde bulunan öğrencilere 60 çift bot ve kabandan oluşan koliler hazırlanarak çocuklara gönderildi.
Köy okullarında okul müdürleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklar için hazırlanan hediyeleri okul müdürlerine teslim ettiklerini belirten Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal, şunları kaydetti:
"Yaptığımız faaliyetlerden ve gelen bağışlardan köy okullarındaki çocuklara üşümesinler diye yardım etmeye gidiyoruz. Kışın soğuk günlerinde üşümesinler diye bot, kaban ve mont aldık onlar için. Bunları dağıtmaya gidiyoruz şimdi."
60 çocuk faydalandı
Bolcal, kendilerinin bir hayır derneği olmadığını ancak 44 üyesiyle pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi.
Kültürel faaliyetlerin yanında folklor ve tiyatro etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Bolcal, " Pek çok kültürel faaliyet yapıyoruz ama bunun yanı sıra böyle elimize bağış geçtikçe çocuklarımızı sevindirmek istiyoruz bu kış günlerinde. Hedefimiz kadının sosyal ortamdaki gücüne güç katmak ama kadın deyince aynı zamanda akla çocukta geliyor. Amacımız çocuklarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak. Şimdi yaklaşık 60 çocuğa kaban ve bot aldık. Bunları da kendi elimizle götürüm okul müdürlerine ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere arkadaşlarımıza teslim ettik." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA