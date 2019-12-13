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Sandıklı'da eğitimi destekleme ve geliştirme protokolü imzalandı

Sandıklı Ali Çetinkaya Ortaokulu, Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından başlatılan projeyle Kaymakamlık ve Belediye ararsında protokol imzalandı.

13.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40Sandıklı'da eğitimi destekleme ve geliştirme protokolü imzalandı
Ali Çetinkaya Ortaokulu, Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından başlatılan projeyle ve Belediye ararsında protokol imzalandı.

İlçedeki öğrencilerin sınav stresini atması, tecrübe kazanması, sınavda yaşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmaları için Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte imzalanan protokolle öğrenciler için bir dizi sınav takvimi belirlendi.

İlçede 5. 6. 7. ve 8. Sınıflar için birinci ve ikinci dönemi kapsayacak şekilde oluşturulan sınav takviminin giderleri Sandıklı Belediyesi tarafından karşılanacak.
Yapılacak olan sınavlar için imzalar Ali Çetinkaya Okul Müdürü Süleyman Çetinkaya'nın makam odasında atıldı.

Ali Çetinkaya, Kaymakamlık, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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