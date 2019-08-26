Haberler» Güncel» Haber

Sandıklı'da "Ekrana Değil, Akrana Koş" projesi

Sandıklı Belediyesi, SANCİM Spor Akademi ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ekrana değil, akrana koş" projesi kapsamında futbol turnuvası başlatıldı.

26.08.2019 14:56 Sandıklı'da
Sandıklı Belediyesi, SANCİM Spor Akademi ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ekrana değil, akrana koş" projesi kapsamında futbol turnuvası başlatıldı.
15 Temmuz Demokrasi meydanında 8-9, 10-11, 11-12 yaş kategorilerinde yaklaşık 100 çocuğun katıldığı turnuvaya ilişkin bilgi veren Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 27 Ağustos'ta final müsabakalarının yapılacağını söyledi.
Bu yıl turnuvayı ikinci kez düzenlediklerini anlatan Çöl, "Çocuklarımızla birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Günümüz teknoloji döneminde maalesef, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve televizyon bağımlısı olan bir genç nüfusumuz var. Evlatlarımızı bu bağımlılıklardan kurtarmak, çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik etmek, mahalle aralarında unutulan akranlık duygusunu tekrar çocuklarımıza aşılamak için bu organizasyonu hayata geçirdik. Turnuvamız için bizlere ilham kaynağı olan 'Ekrana Değil Akrana Koş' sloganıyla, çocuklarımızın, gençlerimizin kendi yaşıtlarıyla bu gibi organizasyonlara buluşmalarını, spor yaparak, tablet, telefon, bilgisayar gibi vakitlerini harcayan cihazlardan uzak durmalarını, sosyal aktivite alışkanlıklarını kazanmalarını istiyoruz." diye konuştu.
Çöl, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Çöl, Sandıklı, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22   Hemşire, eşinin öldüğü kaza yerinde sinir krizi geçirdi
15:22   Elazığ'da, ipek böcekçiliğini geliştirme çalışması
15:21   Gercüş'te ayak izleri görenleri şaşırtıyor
15:21   Yaya geçidine 100 metre mesafede kamyonun çarpmasıyla öldü
15:21   Şehit uzman çavuş üzeyir aslan son yolculuğuna uğurlandı
15:20   'Çalıkuşları' köy çocukları için bir araya geldi
15:20   Kum zambağını koparana 60 bin lira ceza