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Sandıklı'da "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans verildi.

28.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:12Sandıklı'da
Afyonkarahisar'ın ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans verildi.

Belediye Kent Park Düğün Salonu'nda düzenlenen konferans Kur'an tilaveti ile başladı.
Sandıklı İlçe Müftüsü Mehmet Güler tarafından yapılan selamlama konuşması sonrası ilahiyatçı yazar Bekir Sağlam tarafından "Hz. Peygamber ve Aile" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Sinevizyon gösterisi sonrası Mevlid-i Nebi konulu şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin ve kitapların verilmesi ile program sona erdi.
Konferansa, Sandıklı Belediye Başkan Vekili Barış Dal, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mehmet Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Kızılören İlçe Müftüsü Murat Susam, Hocalar İlçe Müftüsü Mustafa Bilici, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatanadaş katıldı.

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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