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Sandıklı'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapıldı.

20.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:30 Sandıklı'da
Afyonkarahisar'ın ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapıldı.


Sandıklı Kaymakamlığı Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılacaklar konuşuldu.
Yapılan sunumlarda, kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK'ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilçede eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma ve değerlendirme yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Gölgeci, A.K.Ü. Sandıklı Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Koray Gürpınar, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Jandarma Komutanı İhsan Doray, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, SYDV Müdürü Şuayip Binbir, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Koçhisarnazik, İlçe Nüfus Müdürü Erdal Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar katıldı.

Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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