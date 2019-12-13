Haberler » Güncel » Sandıklı' da 'Kış Lastiği' uygulaması - Haber

Sandıklı' da "Kış Lastiği" uygulaması

Sandıklı'da İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Kış Lastiği" uygulaması yaptı.

13.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:12Sandıklı' da
'da İlçe Komutanlığına bağlı ekipler, "Kış Lastiği" uygulaması yaptı.

Sandıklı - kara yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçlarda kış lastiği ve lastik diş ebatlarının, kış şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etti.
Uygulamada zorunlu kış lastiği olmayan servis ve ticari araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulandı.
Ekipler, kış ayı boyunca uygulamanın devam edeceğini belirtirken, sürücülere kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda faydalı olması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Jandarma, Sandıklı, Hocalar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon: 44 gözaltı - Haber
12:06 Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak - Haber
12:06 Düzce'de bariyere saplanan otomobildeki nişanlı çift yaralandı - Haber
12:05 ŞİŞLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ (5) (bina tahliye edildi) - Haber
12:01 Adana'da "Kebap ve Şalgam Festivali" iptal edildi - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
13.12.2019 12:10:14