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Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

19.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:32Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.


İlçe Kaymakamı Can Tortop başkanlığında yapılan kaymakamlık binasındaki toplantıda, 2019-2020 yılı kış döneminde mevsim şartlarının ağır geçmesi ihtimali göz önüne alınarak ilçe genelindeki karayollarında alınacak tedbirlerin görüşülmesi, eksiklik ve ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşler alındı.
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İlçe Jandarma Komutanı İhsan Doray, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Karayolları 134. Şube Şefi İsmail Baykal, Sandıklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Hakan Bacanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman, Orman İşletme Şefi Erdi Hangişi, SYDV Müdürü Şuayip Binbir, OEDAŞ Elektrik Teknisyeni Emrah Aslan katıldı.

Can Tortop, Sandıklı, Eflatun, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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