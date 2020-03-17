Sandıklı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakamlık tarafından koronavirüse karşı önleyici tedbirler toplantısı yapıldı.
17.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:20
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakamlık tarafından koronavirüse karşı önleyici tedbirler toplantısı yapıldı.
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un başkanlığında koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilçede alınacak tedbirlere ilişkin hıfzıssıhha ve bilgilendirme toplantı yapıldı.
Sandıklı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolu, daire amirleri katıldı.
Kaymakam Tortop, küresel bir salgın haline gelen koronavirüsüne karşı gerekli çalışmaların konuşulduğu toplantıda, ilçede ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı ve alınmaya devam edeceği belirtti.
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un başkanlığında koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilçede alınacak tedbirlere ilişkin hıfzıssıhha ve bilgilendirme toplantı yapıldı.
Sandıklı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolu, daire amirleri katıldı.
Kaymakam Tortop, küresel bir salgın haline gelen koronavirüsüne karşı gerekli çalışmaların konuşulduğu toplantıda, ilçede ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı ve alınmaya devam edeceği belirtti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Eflatun Can TORTOP, Kaymakamlık, Sandıklı, Afyon, Güncel
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