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Sandıklı'da Kovid-19 tedbirleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sandıklı-Hocalar-Uşak kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi.

03.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:48
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sandıklı-Hocalar- Uşak kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerde sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Sürücülerden zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen jandarma ekipleri, koronavirüs bahanesiyle telefon aracılığıyla dolandırıcılık yapanlara karşı da dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.
Servis şoförü Ali Hançar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu virüsten kurtulmak için bazı önlemler alınması lazım. Ekipler de sağolsun titizlikle çalışıyor. Bizler de üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Aracım 20 kişilik, bunun yarısı kadar yolcu taşıyabileceğimi söylediler. İnşallah en yakın zamanda bu virüs belasından kurtuluruz." ifadesini kullandı.
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Sandıklı’da Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Sandıklı, Hocalar, Uşak, Güncel

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Sandıklı'da Kovid-19 tedbirleri
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