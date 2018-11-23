Sandıklı'da Mevlid-i Nebi Programı

Sandıklı
Müftülüğünce Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Sandıklı Düğün Salonunda program gerçekleştirildi,
Sandıklı Müftülüğünce düzenlenen programda, Ulu Cami müezzini tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Program sonunda, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, Belediye Başkan Mustafa Çöl, İlçe Müftü Davut Çalışkan
ve Belediye Meclis Üyesi Gülay
Perçin tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğe, Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır
ve Emniyet Müdürü Hanifi Savur
da katıldı.
Sandıklı