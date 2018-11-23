23 Kasım 2018, 10:08
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Sandıklı'da Mevlid-i Nebi Programı

Sandıklı

Sandıklı Müftülüğünce Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Sandıklı Müftülüğünce Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.


Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Sandıklı Düğün Salonunda program gerçekleştirildi,

Sandıklı Müftülüğünce düzenlenen programda, Ulu Cami müezzini tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Program sonunda, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkan Mustafa Çöl, İlçe Müftü Davut Çalışkan ve Belediye Meclis Üyesi Gülay Perçin tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır ve Emniyet Müdürü Hanifi Savur da katıldı. Sandıklı
23 Kasım 2018 Cuma 10:08