Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sandıklı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

21.09.2019 08:07Sandıklı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya Afyonkarahisar karayolunun Sandıklı girişinde meydana geldi. Hüseyin Kekeç idaresindeki 26 NH 083 otomobil Sandıklı girişinde önüne çıkan ata çarptıktan sonra orta refüjden geçerek yolun karşısına geçti.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Kekeç olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Cemile Kekeç (1947) ve kızı Beyza Nur Karakum (1995) yaralandı.

Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılırken kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kekeç'in cenazesi Savcılık incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
08:12 Sandıklı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
08:07 Sandıklı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
05:46 Samsun'da halk otobüsü park halindeki 3 araca çarpıp kaldırıma çıktı: 2 yaralı
05:42 Samsun'da halk otobüsü park halindeki 3 araca çarpıp kaldırıma çıktı: 2 yaralı
04:29 Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı
04:17 Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı
03:27 Yangından kurtulmak isterken, merdivenden düşerek hayatını kaybetti