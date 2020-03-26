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Sandıklı'da mobil dezenfektan uygulaması

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde dezenfektanın vatandaşın ayağına götürülmesi amacıyla 'mobil dezenfektan' uygulaması başlatıldı.

26.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:36
Sandıklı'da mobil dezenfektan uygulaması
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde dezenfektanın vatandaşın ayağına götürülmesi amacıyla 'mobil dezenfektan' uygulaması başlatıldı. Korunaklı bir kıyafet giyen belediye personeli boynuna astığı el dezenfektanını çarşı pazarda gördüğü vatandaşların kullanımına sundu.

Sandıklı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve resmi kurumlar gibi vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu ortamlarda virüs bulaşma riskini önlemek amacıyla belediye tarafından mobil dezenfektan uygulaması başlatıldı. Korunaklı kıyafet ve maske takan bir belediye görevlisi, boynuna astığı üzerinde uyarı yazılarının bulunduğu levhayla çarşı pazar dolaşıp, vatandaşa dezenfektan kullandırdı.Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl, "Türkiye'de bir ilk defa yapılan bir uygulamanın altına daha imzamızı atarak mobil dezenfektan uygulamasını hayata geçiriyoruz. 'Kendini koru toplumu koru' sözünü kendimize düstur edinerek vatandaşlarımızın sağlık standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben bu bağlamda ilgili personellerimize teşekkür ederek, ilerleyen günlerde bunun gibi değişik çalışmalarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.


- Afyonkarahisar
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Kaynak: DHA

Etiketler: Sandıklı, Afyon, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Sandıklı'da mobil dezenfektan uygulaması - Haberler

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