Sandıklı'da Öğrencilere Türk Masalları Anlatılıyor

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde ilkokul öğrencilerine masal dinleme saatinde Türk masalları anlatılıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde Miralay Reşatbey İlkokulu öğrencilerine yönelik "masal okuma saati" uygulaması başlatıldı.
Masal okuma saati kapsamında her hafta bir sınıftan oluşan gruplar, ilçedeki Kültür Evi'nde toplanarak gönüllü eğitmen Esra Poyraz'ın anlatımıyla Türk masallarını dinliyor.
Miralay Reşatbey İlkokulu Müdürü Ali Osman
Utku, gazetecilere yaptığı açıklamada, masalların gönüllü bir öğretmen tarafından canlandırılarak öğrencilere aktarıldığını söyledi.
Öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendi kültürlerini öğrenmelerini istediklerini aktaran Utku, "Öğrencilerimizin internet ve televizyondan uzaklaşarak kendi kültürümüze ait masallarımızı dinlemeleri ve kültürümüzü yakından öğrenmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bizlere yardımcı olan başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Afyonkarahisar,Sandıklı
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:59