Haberler » Güncel » Sandıklı'da okul yöneticilerine ağız ve diş sağlığı semineri verildi

Sandıklı'da okul yöneticilerine ağız ve diş sağlığı semineri verildi

Sandıklı'daki okul öncesi ve ilkokullarda görevli yöneticilere, ilçede yakında başlayacak ağız ve diş sağlığı eğitimleri hakkında seminer verildi.

24.10.2019 13:48Sandıklı'da okul yöneticilerine ağız ve diş sağlığı semineri verildi
Sandıklı'daki okul öncesi ve ilkokullarda görevli yöneticilere, ilçede yakında başlayacak ağız ve diş sağlığı eğitimleri hakkında seminer verildi.
Halk Eğitim Merkezi toplantı salonundaki programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanı Dr. Ahmet Şengün tarafından okul yöneticilerine "flor vernik uygulaması" konulu bir sunum yapıldı.
Dr. Şengün, seminerde yaptığı konuşmada,"Ağız diş sağlığı yaşamsal fonksiyonların korunması ve yaşam kalitesinin devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Okullarda uygulayacağımız flor vernikteki amaç, öğretmen ve öğrencinin dikkatini diş sağlığına çekebilmek, diş yapısını kuvvetlendirmek, çürüğe karşı direncin kazanılmasını sağlamaktır. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığını kazandırarak, diş minesini güçlendirip mevcut çürüklerin çürüme hızını azaltabilmektir. Yapılan eğitimlerde ağız ve diş sağlığının önemi ve bu konuda doğru tutum ve davranışın oluşturulması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Şengün, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 Polis eve itfaiye merdiveniyle girdi
15:28 Ankara-bakan gül ve ersoy, iş birliği protokolü imzaladı
15:28 "Irak'ın en samimi dostu Türkiye'dir"
15:26 Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli hala parasını almadı
15:26 "TSK unsurları çekilmeyecek"
15:25 Son üç PPK toplantısından 1000 baz puanlık indirim çıktı
15:24 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yapıldı
24.10.2019 15:29:32