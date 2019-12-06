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Sandıklı'da Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

06.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:48Sandıklı'da Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Afyonkarahisar'ın ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Aralık ayı olağan meclis toplantısı Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Müdürü Cem Yavuz tarafından yapılan faaliyet sunumu ile başlayan Organize Sanayi Bölgesi Meclis Toplantısı, yapılacak olan faaliyetler, bölgenin genişlemesine yönelik başvuruların değerlendirilmesi, istek dilek ve temennilerin dinlenmesiyle sona erdi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve yönetim kurulu üyeleri, öğle yemeğini işçilerle beraber yediler.

Programın sonunda bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; "Organize Sanayi Bölgemiz yapılan yatırım ve teşviklerle günden güne ivme kazanmakta, esnaf ve iş yeri sayımız çoğalmakta bunun sonucu olarak daha fazla vatandaşımıza iş imkanı sağlanmaktadır. Bundan sonraki süreçte kendimize bir yol haritası çıkartarak yapılabilecek genişleme alanları belirleyip, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde daha fazla istihdam sağlamak asıl amacımızdır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Organize Sanayi Bölgesi, Sandıklı, Güncel

Kaynak: İHA

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