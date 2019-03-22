Sandıklı'da Orman Haftası Kutlamaları

21 Mart
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını münasebetiyle Sandıklı
ilçesine bağlı Sorkun
köyünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Sandıklı Kaymakamlığı, Sandıklı Orman İşletme Şefliği ve Sandıklı Doğa Sporları Topluluğu tarafından ortaklaşa yapılan etkinlikte katılımcılar belirlenen alanlara fidan dikti.
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını kutlayan Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, "Dünyanın oksijen kaynağı ormanlarımız sayesinde bizler sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevrede yaşamımızı sürdürebiliyoruz." dedi.
"Yaşadığımız dünya ve canlılar için ormanın önemi büyüktür. Çünkü ormanlar sayesinde nefes alıyoruz. Sevgili öğrenciler, ormanlar bizim ciğerlerimizdir." diyen Tortop sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orman varlığımızla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Ancak ormanların korunması, gençleştirilmesi, bugün gerçekleştireceğimiz fidan dikimi gibi yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla orman alanlarının arttırılması ve var olan ormanlardan daha büyük verim elde edilebilmesi için gelecek kuşaklarımızda bu konuda duyarlılık yaratmamız gerekmektedir."
Fidan dikim etkinliğine Kaymakam Eflatun Can Tortop, beraberinde eşi Reyhan Tortop, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Çalışkan
, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Koray Gürpınar
, İlçe Jandarma
Komutanı İhsan Doray, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur
, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yasin Soytaş, Orman İşletme Şefi Erdi Hangişi, Belediye Başkanlığı Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan
, Malmüdürü Ali Fevzi Kayacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Nüfus Müdürü Erdal Özer, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Koçhisarnazik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Ender Erdoğmuş
, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan
, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yavuz
, May Termal
Otel Müdürü Abit Dedelek, kurum amirleri, Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği Üyeleri, programı yöneten Sandıklı Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı.
Sorkun, 21 Mart, Sandıklı, Güncel
Kaynak: AA