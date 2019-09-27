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Sandıklı'da orman yangını

Sandıklı'da orman yangını Yangında 6 hektarlık orman alan yandıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan yandı.

27.09.2019 19:28
Sandıklı'da orman yangını
Yangında 6 hektarlık orman alan yandı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan yandı.
Edinilen bilgilere göre yangın Akharım kasabasında meydana geldi. Ormanlık alana yakın bir yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Ormanlık alanda bulunan 6 hektarlık meşe, çam ve söğüt ağaçları yandı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile müdahale edildi. Sandıklı İtfaiyesi ve Akharım İtfaiyelerinin müdahale edemediği yangında orman müdürlüğü arazözüne aşağıdan su takviyesi yapıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sandıklı'da orman yangını

Sandıklı, Akharım, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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