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Sandıklı'da OSB aralık ayı toplantısı

Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.

06.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:42Sandıklı'da OSB aralık ayı toplantısı
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.
OSB'de faaliyet gösteren Aktürk Makina'ya ait toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özer, Mevlüt Özaydın, Onur Karakuzu ve OSB Müdürü Cem Yavuz katıldı.
2019 yılının son toplantısında gündemdeki konular görüşülerek istişare edildi. Toplantıda, alınan kararlar ve yapılması düşünülen faaliyetler, yapılacak yatırımlar hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Organize Sanayi Bölgesi, Sandıklı, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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