18.07.2019 11:55
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Sandıklı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Sandıklı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı Hocalar yolu 22. kilometresinde meydana geldi. Yunus Aydoğdu idaresindeki 34 HEL 94 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Halil Kılıç idaresindeki 20 UF 105 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra yolculardan Zeki Aydoğdu ve Zahide Kılıç yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan Halil Kılıç, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Halil Kılıç'ın Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa

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