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Sandıklı'da sahte içki operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 litre sahte içki ele geçirildi.

03.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:11 Sandıklı'da sahte içki operasyonu
Afyonkarahisar'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesinde yılbaşı günü kaçak ve sahte alkol satışını önlemek amacı ile tespit edilen 5 ayrı iş yeri ve ikamete yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 113 litre pet şişelere doldurulmuş sahte içki, 1 litre etil alkol, 1 kilogram anason aroması, 8 adet sahte içki üretiminde kullanılan plastik maşrapa, 3 adet sahte içki yapımında kullanılan plastik huni, 6 adet sahte içki üretiminde kullanılan şırınga ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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