Sandıklı'da "Seçim Güvenliği" Toplantısı Yapıldı

Kaynak: AA

Sandıklı ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı düzenlendi.Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop başkanlığında, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Daire Amirleri, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.Düzenlenen toplantıda konuşan Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi ve vatandaşların özgür iradelerini sandığa sağlıklı yansımasını sağlamak amacıyla kurumların üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmeleri ve güvenlik konusunda alınacak olan tedbirlerin hiçbir aksaklığa mahal vermeden yürütülmesi talimatını verdi.Toplantıda görüşülen konularda genel olarak seçim süreci ile ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim propaganda çalışmalarında uyulması gereken yasal sorumluluklara da değinildi.Kaymakam Tortop, "Başta mülki amirlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa büyük bir titizlikle yerine getirmesi gerekiyor. Seçimlerde en önemli hadise vatandaşların iradesini sandığa yansımasını temin etmektir. Vatandaşlarımız oy vermeye gelirken, oy verirken ve oy verdikten sonra ayrılırken hiçbir zorlukla karşılaşmamalı. Hiçbir engelleyici unsur önlerine çıkmamalı. Bu manada oy kullanma mekanlarının erişilebilir olması, özellikle yaşlılar, engelliler gibi fiziksel zorluk çeken kesimlerin de kolay erişimine dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.