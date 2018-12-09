Sandıklı'da "Sevgiye Davet" Projesi

Afyonkarahisar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından hazırlanan değerler eğitimi kapsamında Sandıklı
Belediyesi ile ilçede "Yunus Emre" adını taşıyan okullar ve ortaklaşa hazırlanacak olan "Sevgiye Davet" projesinin ilk adımı Yunus Emre ve Hocası Tapduk Emre'nin mezarlarının gezilmesiyle başladı.
Sandıklı ilçesinde kabirleri bulunan Yunus Emre ve Hocası Tapduk Emre'yi bölgeye anlatabilmek, turizm açısından farkındalık yaratarak daha geniş kitlelere ulaşmak, türbelerin bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını yaparak görsellik kazandırmak, bunun yanı sıra mayıs ayında yapılacak olan anma etkinliklerinin hazırlanması gibi geniş bir yelpazede çalışmaların yürütüleceği proje kapsamında okullar, Yunus Emre Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Milli Eğitim Müdürlüğü,Afyonkarahisar,Sandıklı
09 Aralık 2018 Pazar 13:23