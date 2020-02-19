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Sandıklı'da sürücüler yayalara yol verecek

Sandıklı'da İlçe Jandarma Trafik Timleri köy kahvehanelerinde vatandaşlara trafik bilgilendirme semineri düzenliyor.

19.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:48Sandıklı'da sürücüler yayalara yol verecek
'da İlçe Trafik Timleri köy kahvehanelerinde vatandaşlara trafik bilgilendirme semineri düzenliyor.
Afyonkarahisar'da ilan edilen 2020 Sevgi Yılı kapsamında Jandarma Trafik Timlerinin düzenlediği seminerlerde yaya ve okul geçitlerinde geçiş hakkının yayalara verilmesi, sürücülerin geçiş hakkı kendilerinde olması halinde bile "Yol Ver Kabalığa Son Ver" sloganıyla yayalara geçiş hakkı vermeleri istendi.
Seminere katılan vatandaşlar da slogana duyarlılık göstereceklerini ve çalışmanın güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.
Jandarma trafik ekilerinin 2020 yılı boyunca bu tür bilgilendirme faaliyetine devam edecekleri belirtildi.

Jandarma, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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