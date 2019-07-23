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Sandıklı'da "Tokalı Kanyon" gezisi yapıldı

Sandıklı'da doğa sporları tutkunları ve ilçe protokolü Akdağ Tabiat Parkında bulunan "Tokalı Kanyon" da gezi düzenledi.

23.07.2019 10:03 Sandıklı'da
Sandıklı'da doğa sporları tutkunları ve ilçe protokolü Akdağ Tabiat Parkında bulunan "Tokalı Kanyon" da gezi düzenledi.
Geziye, Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün de katıldığı doğa yürüyüşünde 21 kişi doğa tutkunu katıldı.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Zor bir arazide yaklaşık 16 kilometrelik bir yol kat ederek Tokalı Kanyonu'nu ilk defa geçiyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Muhteşem tabiat manzaraların ve berrak soğuk suların içinden geçerek güzel bir yürüyüş parkuru gerçekleştirdik. İnşallah bu bölgemizi turizme kazandırmak adına yerel yönetim olarak bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sandıklı, Akdağ, Güncel

Kaynak: AA

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