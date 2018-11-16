Sandıklı'da Trafik Kazası: 1 Ölü

16 Kasım 2018 Cuma 10:29



16 Kasım 2018 Cuma 10:29

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre kaza; akşam saatlerinde Şirinevler mahallesinde meydana geldi. Yusuf Bolat idaresindeki 03 T 5118 plakalı taksi ile Ramazan Erol (56) idaresindeki 322 FF 273 plakalı motosiklet, Yunus emre bulvarı ve Doktor Ali Al caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kazada, Ramazan Erol ağır yaralandı. Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Ticari taksi sürücüsü Yusuf Bolat ifadesi alınmak üzere Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR