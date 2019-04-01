Sandıklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Yunus Emre Nebioğlu
yönetimindeki 07 AFH 526 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya
kara yolunun 62. kilometresindeki Ofis Kavşağında, Mehmet Kunt idaresindeki 03 DP 053 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada 03 DP 053 plakalı otomobilde bulunan Rabia Kunt yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Kunt, tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Nebioğlu, Afyon, Sandıklı, Güncel
Kaynak: AA