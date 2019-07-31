Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sandıklı'da trafik kazası, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

31.07.2019 11:47 Sandıklı'da trafik kazası, 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Emine Y. idaresindeki 03 EZ 281 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Emine Y., ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olası bir duruma karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çekici yardımı ile şarampole düşen otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Polis, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:17   Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok
15:15   Ormanlık alandaki yangın korkuttu
15:15   Saman yüklü kamyon devrildi: 2 Yaralı
15:10   Dikmen'deki orman yangınına helikopterli müdahale
15:09   Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla hırsız kovaladı
15:09   Minibüsün çarptığı kadın ağır yaralandı
15:08   Cezaevinden firar eden şahıs ölü bulundu