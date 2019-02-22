Sandıklı'da Turizm Master ve Eylem Planı Toplantısı

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde Turizm Master ve Eylem Planı toplantısı yapıldı.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
İlçe Kaymakamı Tortop, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"İlimizin turistik özellikleri ile ön plana çıkan en büyük ve şirin ilçesi Sandıklı'da turizm master ve eylem planında gerekli yeri alması ve ilgiyi görmesini bekliyoruz. Turizm master planı ilçemizin sahip olduğu doğal kaynakları ile birlikte kültürel ve tarihi zenginliklerin daha iyi tanıtılmasına da katkı sağlayacaktır. Kültür ve tarih turizmi ile birlikte termal turizmi, doğa turizmi ilçemizin en avantajlı ve önde olduğu alanların başında gelmektedir."
Afyon, Sandıklı, Güncel
Kaynak: AA