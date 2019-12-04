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Sandıklı'da ücretsiz fidan dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlara 17 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

04.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:30Sandıklı'da ücretsiz fidan dağıtıldı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde vatandaşlara 17 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Sandıklı Orman İşletme Şefliği tarafından ilçede kurulan semt pazarında vatandaşlara 5 bin badem, 5 bin ceviz, 2 bin iğde ve 5 bin kestane ağacı olmak üzere toplam 17 bin fidan dağıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında Orman İşletme Şefliği personeli tarafından da vatandaşlara fidan dikim teknikleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Fidan dağıtımından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Orman İşletme Şefliğine teşekkür etti.

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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