Sandıklı'da yangın

Kaynak: AA

Sandıklı ilçesinde üç katlı evin birinci katında buzdolabından çıktığı sanılan yangın paniğe neden oldu.Çakır Mahallesi Keçiören Sokak'ta Rıza Aslıtürk'e ait üç katlı evin birinci katında, evde kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktı.Daireden çıkan dumanları gören yan komşu Bayram Kılınç, ev sahibine ulaşamayınca durumu ev sahibinin akrabalarına bildirdi.Komşular çıkan duman nedeni ile korku dolu anlar geçirirken, ev sahibinin akrabaları itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.Buzdolabının motorunun arızalanması nedeni ile çıktığı belirlenen yangında evde hasar oluştu.Bayram Kılınç, "Yangın bizim evin yanında ki komşumuzun evinde meydana geldi. Önce biz banyo camından çıkan dumanları gördük. Dumanları görünce yangın olabileceğini düşünerek ev sahibine aradık. Ev sahibine telefon ile ulaşamadık. Ev sahibinin yakınını aradım. Aradıktan sonra onlar geldiler. Evde yangın olduğu tahmin edildi. İtfaiye haber verildi. İtfaiye yangını söndürdü. Her hangi bir can kaybımız yok. Yangın buzdolabından çıkmış." dedi