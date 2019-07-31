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Sandıklı'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Selçik köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

31.07.2019 13:15 Sandıklı'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Selçik köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sandıklı ilçesi Selçik köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde yapılacak düğüne giden Umut T. yönetimindeki 42 ASM 82 plakalı otomobil, Hayali S. yönetimindeki 06 EY 707 plakalı otomobil ve Cengiz A.'nın kullandığı 53 FM 529 plakalı minibüs, birbirlerine çarparak zincirleme kaza yaptı. Kazada 06 EY 707 plakalı otomobil yoldan çıkarken, araçların içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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