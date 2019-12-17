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Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor

Afyonkarahisar'daki jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezindeki meyve fidanları yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

17.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:05Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor
Afyonkarahisar'daki jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezindeki meyve fidanları yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.


İşletme sorumlusu İbrahim Sarıkaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'da 10 bin metrekare kapalı alanda yılda 2,5-3 milyon adet civarında fidan ürettiklerini söyledi.
'de fidan üretimi konusunda üst seviyelerde olduklarını belirten Sarıkaynak, şöyle konuştu:
"Jeotermal serada şeftali, erik, badem, kayısı ve ceviz başta olmak üzere talebe göre fidan üretimi yapıyoruz. Yine tüplü fidan üretimi yapıyoruz. Seramız teknolojik bir seradır ve tamamen jeotermal enerjiyle ısıtılıyor. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tüm çiftçilere hizmet veriyoruz. Genel olarak meyve fidanı üretimi yapıyoruz. Bir yıl öncesinden siparişi alıyoruz, isteğe göre fidan üretimi yapıyoruz. Yurt dışında Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Suriye gibi birçok ülkeye fidan gönderiyoruz. Yurt içinde ise başta Mersin ve Hatay olmak üzere meyveciliğe elverişli her ilimizden sipariş alıyoruz. "
İşletme Sandıklı'da jeotermal ısıtmalı teknolojik serada, topraksız tarım yöntemiyle yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyor.

Sandıklı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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