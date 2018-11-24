Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı
Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.
Hüdai kaplıcalarında bir otelde düzenlenen programa, Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, STK
temsilcileri ve öğretmenler katıldı.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, programda yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinliğin geleneksel hale geldiğini söyledi.
Katılımları dolayısıyla bütün öğretmenlere teşekkür eden Çöl, "24 Kasım Öğretmenler Günü programlarımıza bir yenisi daha ekleyerek sizlerle bir araya gelmekten sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Ben böylesine güzel bir ortamda Öğretmenler Günü'nü kutlamaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum." dedi.
Programın sonunda emekli öğretmenlere şükran plaketi verilerek, pasta kesilip, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Sandıklı'da OSB
Yönetim Kurulu toplantısı
Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Sandıklı Belediyesindeki toplantıya, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve OSB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra, OSB'ye yeni yapılacak doğal gaz çalışmaları görüşüldü.
Sandıklı'da kış tedbirleri
Sandıklı ilçesinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı.
İlçe Kaymakamlığındaki toplantıya Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır
, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur
, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan
, daire müdürleri ve belediye yetkilileri katıldı.
Toplantıda, ilçedeki kara yollarında alınacak tedbirler, eksik ve ihtiyaç duyulan konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Can Tortop,Eflatun,Sandıklı
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:12