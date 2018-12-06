Sandıklı'dan Kısa Kısa

Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Sandıklı
Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Koray Gürpınar
ve beraberindekiler, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.
Ziyarete, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir
, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Soybalı, Gastranomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Sandıkçı, Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Koray Gürpınar katıldı.
17-21 Ekim 2018 tarihlerinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 19. Ulusal Turizm Kongresine verdiği katkı ve destekten dolayı Başkan Çöl'e plaket takdim eden Özdemir, gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendilerine ayrıca teşekkür etti.
Çöl, ziyaretten dolayı heyete teşekkür ederek, eğitim ve öğretim alanında her zaman destekçileri olacaklarının altını çizdi.
Sandıklı Kaymakamı Tortop'un köy ziyaretleri
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, ilçeye bağlı köylere yaptığı ziyaretlerine devam ediyor.
Köy ziyaretleri kapsamında, Tortop, İl Genel Meclis üyeleri Mehmet Utsal, İsmail Özarslan, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır
, Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan
, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Salman, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan
ve SYD Vakfı Müdürü Şuayip Binbir ile ilçeye bağlı Alacami, Arızlar, Alagöz
ve Oda köylerini ziyaret etti.
Köyde vatandaşlar ile sohbet eden Tortop, muhtarlardan köyün genel durumu ile vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Ziyaretlerde köylerde bulunan ilkokulları da gezen Tortop, okul müdürlerinden okulların genel durumu hakkında bilgi aldı.
Gürpınar,Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sandıklı
06 Aralık 2018 Perşembe 11:29