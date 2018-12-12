Sandıklı'dan Kısa Kısa

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:44



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:44

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Deneyimsel Tasarım Öğretisinin ortaklaşa düzenlediği İletişim Ustalığı Zirvesi Sandıklı MYO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Okulun konferans salonunda verilen seminere, Sandıklı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.Gürpınar, programda yaptığı konuşmada, iletişimin hayatın her alanında olduğunu belirterek, "Bu tür eğitimlerin ayrıca alanında uzmanlaşmış farklı yüzler tarafından verilmesinin öğrenmeye daha fazla katkı sağladığını düşünüyoruz. Meslek yüksekokulumuzda bu tür etkinliklere her zaman önem verdik." ifadelerini kullandı.Seminerde, iletişim ustalığı ile ilgili bilgiler paylaşan eğitimciler, stratejik iletişim, insan tanıma sanatı, iletişimde beklenti yönetimi, sahne sunum becerileri gibi konuları güncel örneklerle anlattı.Program plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.Sandıklı MYO öğrencilerinden TRT'ye ziyaretAfyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, TRT'ye "Halkla İlişkiler", "Kurumsal İletişim" ve "Marka Yönetimi" dersleri kapsamında teknik bir ziyaret düzenledi.İstanbul Ulus'taki TRT binasına yapılan gezide öğrenciler, "haber dairesi", "reklam" ve "kurumsal iletişim" birimleri hakkında bilgi aldı.TRT'de istihdam edilme ve staj imkanları ile ilgili soruların da cevaplandığı ziyaretten sonra öğrenciler, İstanbul'un çeşitli semtlerini gezdi.